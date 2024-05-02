Постпред Украины при ООН пригрозил ударом по Крымскому мосту | 360°

Мир 02 мая 2024, 03:09 Постпред Украины при ООН пригрозил ударом по Крымскому мосту Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту РИА «Новости»

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По мосту, соединяющему Крымский полуостров с Россией, может быть нанесен удар. Такой намек на своей странице в соцсети X сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В своем посте он привел список из шести основных конструктивных типов ныне существующих мостов — арочные, консольные, вантовые, подвесные и связанные арочные. При этом каждый из них украинский дипломат проиллюстрировал соответствующими фотографиями.

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Отдельным видом таких сооружений он назвал «керченские мосты», по всей видимости, имея в виду Крымский мост, соединяющий материковую Россию с полуостровом Крым. При этом картинка с изображением сооружения отсутствовала.

Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул на ракетный удар, который готовят по Крымскому мосту. Дипломат выложил коллаж, на котором изображен мост и фотография пуска ракеты. Под постом он написал, что «если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».