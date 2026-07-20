Die Welt: Запад может лишить Украину поддержки после выборов в Европе

Украина вскоре может лишиться поддержки западных союзников из-за предстоящих выборов в Европе. Об этом сообщила газета Die Welt .

По данным издания, у киевского режима все меньше времени — Украина остается беззащитной перед российскими баллистическими ракетами, несмотря на использование дронов. При этом раскол в «коалиции желающих» становится более заметным.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев отказался участвовать в коалиции, а Польша не входит туда по противоракетной обороне. Одновременно с этим приближаются уход президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и выборы в ряде европейских стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что на Западе осознали провал своих планов.