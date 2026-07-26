Фицо опроверг слухи о вступлении Словакии в «коалицию желающих»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не была и не будет членом «коалиции желающих», поддерживающей войну на Украине. Об этом он сообщил в видеообращении к согражданам в своих соцсетях.

Поводом для заявления послужила публикация портала euBrief, который со ссылкой на посольство Франции сообщил о присоединении Словакии к объединению. Фицо назвал эту информацию недоразумением и заявил, что лично обратился к французскому послу с требованием публично опровергнуть ложные сведения.

«Как премьер-министр Словацкой Республики официально заявляю, что Словакия не была, не является и не будет членом Коалиции желающих, которая поддерживает войну на Украине», — подчеркнул Фицо.

Он также отметил, что Братислава оказывает Киеву только гуманитарную помощь и отвергает поставки вооружений. Премьер напомнил, что Словакия будет продолжать проводить суверенную внешнюю политику, невзирая на критику.

Ранее словацкий премьер сообщил, что совместное заседание правительств Словакии и Украины могут отложить на более поздний срок из-за смены украинского премьера.