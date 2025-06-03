«Ощущала только страх». Россиянка рассказала о спасении после землетрясения в Турции

Сильное чувство страха после осознания того, что произошло землетрясение, испытала российская туристка, приехавшая на отдых в Турцию. В комментарии 360.ru она рассказала, что это стало для нее первым опытом ощущения подземных толчков. Она добавила, что персонал отеля, где она остановилась, проявил себя не с лучшей стороны.

Девушка добавила, что поездка не задалась с самого начала. Ее рейс задержали на несколько часов, а после прилета перевозчик потерял багаж, который вернули только через три дня.

«Шампуни в номере есть, но все остальное пришлось покупать заново», — поделилась туристка.

Подземные толчки она ощутила глубокой ночью и сначала не поняла, что происходит. Но по суете других постояльцев поняла, что в здании отеля оставаться небезопасно.

«Выбежали кто в чем. Кто-то оделся, кто-то в ночнушке или трусах. Я в нижнем белье выбежала, потому что не понимала, что произошло. Еще два раза пришлось вернуться — сначала за вещами, потом за документами», — подчеркнула туристка.

Она добавила, что осознание того, что произошло, пришло к ней только на улице.

«Я заорала, потому что это было очень страшно. У человека пять чувств, но я ощущала только страх, и больше ничего», — пояснила туристка.

По ее словам, все выбежали на середину дороги, а потом укрылись в кафе. Там им выдали чай и кофе, но пледов у них не было. Поэтому полураздетые люди сильно замерзли, а сотрудники отеля не предложили им вернуться в номера, когда угроза миновала.

Туристка добавила, что сложнее всего оказалось пожилым людям, некоторых из которых перевозили в инвалидных креслах, ожидая, пока основной людской поток схлынет. При этом эвакуационные выходы в гостинице были закрыты на ключ, поэтому все шли через холл.

Землетрясение в Турции произошло в ночь на вторник, 3 июня. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от курорта Мармарис. В результате стихийного бедствия пострадали 69 человек. От возникшей панической атаки из-за землетрясения умерла девочка-подросток.