Девочка погибла после землетрясения в Турции

В Турции после ночного землетрясения скончалась 14-летняя девочка из-за панической атаки. Еще 69 человек пострадали. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети X .

«Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти», — написал он.

Подземные толчки зафиксировали в 02:17 по московскому времени. Эпицентр находился недалеко от известного курорта Мармарис на глубине 67 километров.

По словам главы министерства, толчки ощутили жители провинции Мугла. Также вибрации зафиксировали в соседних регионах.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 случилось у восточного побережья японского острова Хоккайдо. Эпицентр был на глубине около 20 километров. При этом угрозы цунами не было. В результате ЧП никто не пострадал.