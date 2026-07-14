Министр обороны Венгрии объявил о «закрытии дверей перед Россией»

Венгрия нацелена восстановить отношения с европейскими союзниками и сократить их с Россией. Как сообщило издание Telex , с таким заявлением в ходе панельной дискуссии на Будапештской конференции по энергетике и безопасности выступил министр обороны страны Ромулус Русин-Сенди.

Он пояснил, что правительство Венгрии нацелилось на встраивание нового видения с учетом интересов и ценностей нации и ее союзников.

По словам министра, одним из первых таких шагов стали извинения перед Финляндией за попытку бывших властей заблокировать вступление страны в НАТО.

«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней двери», — завил Русин-Сенди и добавил, что речь также идет о «черном ходе».

В конце июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что добился исключения из итоговой декларации саммита ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

Он подчеркнул, что поддержал лидеров государств, которые заявили о единстве процедуры вступления для всех кандидатов и отсутствии поблажек для кого бы то ни было.