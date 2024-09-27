Невозмутимый лидер Гаити в мокром костюме продолжил выступать на Генассамблее ООН

На выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь попал в неловкую ситуацию. Он выпил воды прямо из кувшина и облил пиджак, сообщило РИА «Новости».
Лидер Гаити вышел к микрофону и начал речь. В какой-то момент у него в горле пересохло. Не найдя стакана, политик решил выпить прямо из графина и пролил на себя воду. Несмотря на это, Леблан с невозмутимым видом отер лицо рукой и продолжил выступление.
Президент США Джо Байден, в отличие от коллеги из Гаити, специально скинул себе 40 лет, выступая с речью в день открытия Генассамблеи ООН. Он пошутил, что ничуть не изменился за полжизни, и объявил о последнем своем выступлении на заседании в качестве американского лидера.
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