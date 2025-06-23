Организаторов теракта в церкви святого Илии в Дамаске задержали

В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви святого Илии и членов подпольной группировки. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей разведки.
«В результате спецоперации менее чем за 24 часа после террористической атаки на церковь святого Илии в районе Дувейла были задержаны организатор взрыва и несколько участников преступной ячейки», — написали авторы материала.
МВД САР заявило, что взрыв устроил террорист из «Исламского государства»*. Позже ответственность за атаку взяла на себя близкая к ИГ* группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна».
По неподтвержденным данным, взрывное устройство на территорию храма пронес смертник. Он дождался начала вечерней службы и привел бомбу в действие. В результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, пострадали свыше 60.
*ИГ, запрещена в России
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