Взрыв прогремел в церкви Святого Ильи в пригороде Дамаска

Серьезные ранения получили прихожане церкви Святого Ильи в пригороде Дамаска, Дойле, в результате прогремевшего взрыва. Об этом сообщил сайт VDL News , опубликовавший видео и фото с места происшествия.

По неподтвержденным данным, взрывное устройство на территорию храма пронес смертник. Он дождался начала вечерней службы и привел бомбу в действие.

По предварительным данным, в результате теракта погибли 19 человек. Количество пострадавших — более 30. Об этом сообщила организация Syrian Coast Monitor, следящая за ситуацией в регионе.

На место выехали несколько бригад скорой помощи и гражданской обороны для эвакуации раненых. Служба безопасности Сирии выясняет обстоятельства происшествия.

Церковь Святого Ильи в Дойле — одна из самых почитаемых христианских святынь в Дамаске. Она остается центром сбора верующих жителей региона, которые регулярно проводят там собрания и другие мероприятия.

Взрыв прогремел на фоне сообщений о попытках неизвестных дестабилизировать существование сторонников разных конфессий в столице Сирии.

В начале марта сирийская общественная организация SOHR сообщила о 745 убитых жителях в Латакии, Тартусе и Хаме. По данным организации, большинство жертв — алавиты, религиозное меньшинство, к которому принадлежал бывший президент страны Башар Асад.