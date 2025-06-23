Число жертв теракта в Дамаске увеличилось до 25

В результате теракта в церкви в районе Дувейла в Дамаске погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом со ссылкой на сирийский Минздрав сообщило агентство SANA .

По его данным, из-за действий террористов пострадали более 60 человек.

«Количество жертв теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25, раненых — 63 человека», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, террорист пронес бомбу на вечернюю службу в церковь и взорвал ее. Обстоятельства ЧП выясняет Служба безопасности Сирии.

Церковь Святого Ильи в Дойле — одна из самых почитаемых в стране. Верующие регулярно проводят там собрания и другие мероприятия. Взрыв в храме прозвучал на фоне сообщений о попытках злоумышленников вызвать межконфессиональные конфликты и дестабилизировать обстановку в Дамаске.