Организаторов детского концерта в Финляндии обвинили в оскорблении чувств атеистов

В одной из финских школ отменили концерт барочной музыки, сообщила газета Helsingin Sanomat . Организаторов мероприятия обвинили в возможном оскорблении чувств школьников-атеистов из-за либретто, посвященного жизни Иисуса Христа.

Организаторы планировали привлечь к выступлению Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор. Но в последний момент концерт отменили — школьное руководство объяснило, что система образования страны предусматривает «защиту» детей-атеистов, для которых необходимо предоставить «альтернативный контент», без религиозных мотивов.

По словам директора по образованию общины Киркконумми Астрид Каубер, директор не знал, о чем это произведение. Когда выяснилось, что либретто о жизни Христа, мероприятие перенесли — в школе опасаются «обвинений в дискриминации».

Осенью в России призвали «убрать» из школьной программы теорию Дарвина. Депутат Госдумы Олег Смолин раскритиковал инициативу и добавил, что консерватизм не стоит превращать в Средневековье.