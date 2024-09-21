Можно докатиться до инквизиции. В России призвали не запрещать теорию Дарвина
Депутат Смолин выступил против исключения теории Дарвина из школьной программы
Теорию Дарвина предложили исключить из школьных учебников, потому что она якобы она идет вразрез с религиозными учениями и может ввести детей в заблуждение. Теорию Дарвина назвали «безнравственной», так как она предполагает «сиротство рода человеческого». Некоторые поддержали эту инициативу, другие выступили против. Действительно ли стоит запретить школьникам изучать популярную теорию о происхождении человека — в материале 360.ru.
С идеей об исключении теории Дарвина из образовательной программы выступил бывший премьер Чечни Муслим Хучиев. Он обратился с таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову и заявил, что теория Дарвина является ошибочной и способствует духовному разложению молодежи.
«Эта теория — неправда, она не согласуется с религиозным воспитанием, и все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы убрать ее из учебников и не внедрять в сознание наших детей?» — сказал Хучиев.
Его идею поддержал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую [детей] в заблуждение. <…> Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».
Священнослужитель указал на тот факт, что многие известные ученые подвергли сомнению теорию эволюции, так как тезисы противоречат данным современной науки.
Что такое теория эволюции Дарвина?
Теория эволюции Чарльза Дарвина занимает одно из самых значимых в области биологии. Она объясняет, как происходит развитие и изменение живых организмов на протяжении времени.
Учение основано на предположении о том, что все живые организмы имеют общего предка, и что они эволюционировали в ходе естественного отбора.
Основные принципы теории эволюции
- Естественный отбор. Это процесс, при котором выживают и размножаются только те особи, которые наиболее приспособлены к окружающей среде. Те, кто менее приспособлен, имеют меньше шансов выжить и передать свои гены следующему поколению.
- Наследственность. Это способность живых организмов передавать свои признаки и свойства потомству. Наследственность обеспечивает сохранение полезных признаков и свойств в популяции.
- Изменчивость. Это разнообразие признаков и свойств у особей одной популяции. Изменчивость является основой для естественного отбора, так как она позволяет особям адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.
- Борьба за существование. Это конкуренция между особями за ресурсы, необходимые для выживания и размножения. Борьба за существование приводит к естественному отбору и эволюции.
В своей теории Дарвин также предположил, что изменения в популяциях происходят постепенно и накапливаются со временем. Это приводит к образованию новых видов и к разнообразию жизни на земле.
Теория эволюции имеет огромное значение для понимания происхождения и развития жизни на планете. Она объясняет, почему существуют разные виды живых организмов, и как они адаптируются к различным условиям окружающей среды. Дарвинизм имеет практическое применение в медицине, сельском хозяйстве и других областях.
Однако теория эволюции — не абсолютная истина. Она продолжает развиваться и уточняться с появлением новых данных. Некоторые аспекты теории остаются предметом дискуссий и исследований. Тем не менее, это учение остается одной из основных теорий биологии и продолжает играть важную роль в понимании природы и жизни на Земле.
Почему верующие часто выступают против теории эволюции Дарвина?
Вопрос о том, как возникла жизнь на Земле и как развивались живые организмы, — один из самых сложных и дискуссионных в науке. Теория эволюции Чарльза Дарвина вызывает споры и разногласия среди верующих людей.
Многие верующие считают, что теория эволюции противоречит их религиозным убеждениям. Они верят, что Бог создал мир и все живое в нем, поэтому не могут принять идею о том, что живые организмы способны развиваться без божественного вмешательства.
При этом не все религии выступают против учения Дарвина. Например, буддизм и индуизм допускают возможность эволюционного развития жизни. Также существуют христианские конфессии, принимающие теорию эволюции как часть своего вероучения.
Некоторые верующие не доверяют научному методу и его результатам. Зачастую они считают, что наука не способна дать окончательные ответы на вопросы о происхождении жизни, и что она основана на гипотезах.
Еще одной причиной, почему верующие выступают против дарвинизма, может быть непонимание основных принципов английского ученого. Многие люди не знакомы с научными доказательствами, подтверждающими учение об эволюции, и могут воспринимать его как нечто абстрактное.
Верил ли сам Чарльз Дарвин в Бога?
Труды Дарвина оказали огромное влияние на науку и философию. Однако вопрос о религиозных взглядах ученого до сих пор вызывает дискуссии.
В своих работах Дарвин не затрагивал тему религии, но некоторые его высказывания и действия позволяют предположить, что он был агностиком или даже атеистом. Например, в одном из писем он заявил: «Я не могу видеть, как кто-то может доказать существование бога».
Другие исследователи считают, что Дарвин все же верил в некую высшую силу — ученый получил религиозное образование и воспитывался в христианской семье. Он посещал церковь и был церковным старостой.
Из консерватизма в средневековье: мнение депутата
Школа должна давать современные научные знания, заявил 360.ru депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он вспомнил слова великого ученого Михаила Ломоносова.
«„Плох тот священник, который будет исчислять волю математическими законами, но не лучше и тот математик, который будет математически выводить из воли господней“. Другими словами, верить люди вправе во что угодно, но школа должна давать современные научные представления. Поэтому, разумеется, я против того, чтобы исключать теорию Дарвина из школьной программы», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, теория эволюции соответствует уровню современной науки и учениям конца XIX века.
Не надо консерватизм превращать в средневековье.
Олег Смолин
депутат
Не стоит доходить до маразма: мнение член-корреспондента РАЕН
Никто не в праве запрещать детям знакомиться с научными теориями и открытиями человечества, которые присутствовали в системе образования еще до введения религиозных предметов, заявил 360.ru руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков.
«Так мы можем докатиться до инквизиции. В средние века святая инквизиция вообще требовала исключить все, что противоречило нормам святой церкви, и за любое нарушение следовало наказание в виде смертной казни, сожжения и так далее. Поэтому религия есть религия, она у нас существует сама по себе, а наука есть наука. И научное открытие, научное мировоззрение должно развиваться само по себе», — подчеркнул он.
Введение основ религии в школах не должно быть поводом для исключения из школьной программы той системы научных знаний, которую разработало человечество.
Не надо доходить до определенной степени маразма. <…> Исключать теорию Дарвина и вообще дарвинизма ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя.
Сергей Комков
член-корреспондент РАЕН
Против запрета теории Дарвина в школах выступят специалисты Российской академии наук, считает эксперт.
«Они здесь будут категорически против подобного рода подхода. Сталкивать между собой религиозных лидеров или религиозных деятелей и ученых совершенно недопустимо», — добавил Комков.
Он напомнил, что работал директором школы и преподавал историю. У детей возникали вопросы насчет эволюции, но в целом они спокойно воспринимали информацию.
«Возникает вопрос вообще: а как могла произойти эволюция из человекообразных обезьян в человека разумного? <…> Все это вполне объяснимо. Мозг способен развиваться, и ученые это доказали. <…> А что будут говорить религиозные лидеры, когда начнется вживление чипов в мозг человека, и человека начнут превращать в некого киберробота? О какой теории, связанной с божественными началами, будут говорить наши религиозные лидеры? Так что тут много вопросов может возникнуть и к ним самим», — заключил специалист.
Теория Дарвина действует ограниченно: мнение священника
Церковь не утверждает, что теория Дарвина полностью в корне ошибочна, напомнил 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.
«Церковь утверждает, что нельзя теорию Дарвина ставить как единственное полное обоснование происхождения рода человеческого. На эту тему уже высказывались мнения, что теория Дарвина действует ограниченно», — объяснил священнослужитель.
Сам Дарвин не утверждал, что его теория опровергает творение божье, добавил Савченко. Такое учение нельзя наделять абсолютным смыслом, заключил он.