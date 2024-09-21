Сегодня 17:37 Можно докатиться до инквизиции. В России призвали не запрещать теорию Дарвина Депутат Смолин выступил против исключения теории Дарвина из школьной программы 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Теорию Дарвина предложили исключить из школьных учебников, потому что она якобы она идет вразрез с религиозными учениями и может ввести детей в заблуждение. Теорию Дарвина назвали «безнравственной», так как она предполагает «сиротство рода человеческого». Некоторые поддержали эту инициативу, другие выступили против. Действительно ли стоит запретить школьникам изучать популярную теорию о происхождении человека — в материале 360.ru.

С идеей об исключении теории Дарвина из образовательной программы выступил бывший премьер Чечни Муслим Хучиев. Он обратился с таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову и заявил, что теория Дарвина является ошибочной и способствует духовному разложению молодежи. «Эта теория — неправда, она не согласуется с религиозным воспитанием, и все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы убрать ее из учебников и не внедрять в сознание наших детей?» — сказал Хучиев. Его идею поддержал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. «Согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую [детей] в заблуждение. <…> Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости». Священнослужитель указал на тот факт, что многие известные ученые подвергли сомнению теорию эволюции, так как тезисы противоречат данным современной науки.

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Что такое теория эволюции Дарвина? Теория эволюции Чарльза Дарвина занимает одно из самых значимых в области биологии. Она объясняет, как происходит развитие и изменение живых организмов на протяжении времени. Учение основано на предположении о том, что все живые организмы имеют общего предка, и что они эволюционировали в ходе естественного отбора. Основные принципы теории эволюции Естественный отбор. Это процесс, при котором выживают и размножаются только те особи, которые наиболее приспособлены к окружающей среде. Те, кто менее приспособлен, имеют меньше шансов выжить и передать свои гены следующему поколению.

Наследственность. Это способность живых организмов передавать свои признаки и свойства потомству. Наследственность обеспечивает сохранение полезных признаков и свойств в популяции.

Изменчивость. Это разнообразие признаков и свойств у особей одной популяции. Изменчивость является основой для естественного отбора, так как она позволяет особям адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Борьба за существование. Это конкуренция между особями за ресурсы, необходимые для выживания и размножения. Борьба за существование приводит к естественному отбору и эволюции.

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В своей теории Дарвин также предположил, что изменения в популяциях происходят постепенно и накапливаются со временем. Это приводит к образованию новых видов и к разнообразию жизни на земле. Теория эволюции имеет огромное значение для понимания происхождения и развития жизни на планете. Она объясняет, почему существуют разные виды живых организмов, и как они адаптируются к различным условиям окружающей среды. Дарвинизм имеет практическое применение в медицине, сельском хозяйстве и других областях. Однако теория эволюции — не абсолютная истина. Она продолжает развиваться и уточняться с появлением новых данных. Некоторые аспекты теории остаются предметом дискуссий и исследований. Тем не менее, это учение остается одной из основных теорий биологии и продолжает играть важную роль в понимании природы и жизни на Земле.

Почему верующие часто выступают против теории эволюции Дарвина? Вопрос о том, как возникла жизнь на Земле и как развивались живые организмы, — один из самых сложных и дискуссионных в науке. Теория эволюции Чарльза Дарвина вызывает споры и разногласия среди верующих людей. Многие верующие считают, что теория эволюции противоречит их религиозным убеждениям. Они верят, что Бог создал мир и все живое в нем, поэтому не могут принять идею о том, что живые организмы способны развиваться без божественного вмешательства.

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При этом не все религии выступают против учения Дарвина. Например, буддизм и индуизм допускают возможность эволюционного развития жизни. Также существуют христианские конфессии, принимающие теорию эволюции как часть своего вероучения. Некоторые верующие не доверяют научному методу и его результатам. Зачастую они считают, что наука не способна дать окончательные ответы на вопросы о происхождении жизни, и что она основана на гипотезах. Еще одной причиной, почему верующие выступают против дарвинизма, может быть непонимание основных принципов английского ученого. Многие люди не знакомы с научными доказательствами, подтверждающими учение об эволюции, и могут воспринимать его как нечто абстрактное.

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Верил ли сам Чарльз Дарвин в Бога? Труды Дарвина оказали огромное влияние на науку и философию. Однако вопрос о религиозных взглядах ученого до сих пор вызывает дискуссии. В своих работах Дарвин не затрагивал тему религии, но некоторые его высказывания и действия позволяют предположить, что он был агностиком или даже атеистом. Например, в одном из писем он заявил: «Я не могу видеть, как кто-то может доказать существование бога». Другие исследователи считают, что Дарвин все же верил в некую высшую силу — ученый получил религиозное образование и воспитывался в христианской семье. Он посещал церковь и был церковным старостой.

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Из консерватизма в средневековье: мнение депутата Школа должна давать современные научные знания, заявил 360.ru депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он вспомнил слова великого ученого Михаила Ломоносова. «„Плох тот священник, который будет исчислять волю математическими законами, но не лучше и тот математик, который будет математически выводить из воли господней“. Другими словами, верить люди вправе во что угодно, но школа должна давать современные научные представления. Поэтому, разумеется, я против того, чтобы исключать теорию Дарвина из школьной программы», — подчеркнул парламентарий. По его словам, теория эволюции соответствует уровню современной науки и учениям конца XIX века.

Не надо консерватизм превращать в средневековье. Олег Смолин депутат

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Не стоит доходить до маразма: мнение член-корреспондента РАЕН Никто не в праве запрещать детям знакомиться с научными теориями и открытиями человечества, которые присутствовали в системе образования еще до введения религиозных предметов, заявил 360.ru руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков. «Так мы можем докатиться до инквизиции. В средние века святая инквизиция вообще требовала исключить все, что противоречило нормам святой церкви, и за любое нарушение следовало наказание в виде смертной казни, сожжения и так далее. Поэтому религия есть религия, она у нас существует сама по себе, а наука есть наука. И научное открытие, научное мировоззрение должно развиваться само по себе», — подчеркнул он. Введение основ религии в школах не должно быть поводом для исключения из школьной программы той системы научных знаний, которую разработало человечество.

Не надо доходить до определенной степени маразма. <…> Исключать теорию Дарвина и вообще дарвинизма ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя. Сергей Комков член-корреспондент РАЕН

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Против запрета теории Дарвина в школах выступят специалисты Российской академии наук, считает эксперт. «Они здесь будут категорически против подобного рода подхода. Сталкивать между собой религиозных лидеров или религиозных деятелей и ученых совершенно недопустимо», — добавил Комков. Он напомнил, что работал директором школы и преподавал историю. У детей возникали вопросы насчет эволюции, но в целом они спокойно воспринимали информацию. «Возникает вопрос вообще: а как могла произойти эволюция из человекообразных обезьян в человека разумного? <…> Все это вполне объяснимо. Мозг способен развиваться, и ученые это доказали. <…> А что будут говорить религиозные лидеры, когда начнется вживление чипов в мозг человека, и человека начнут превращать в некого киберробота? О какой теории, связанной с божественными началами, будут говорить наши религиозные лидеры? Так что тут много вопросов может возникнуть и к ним самим», — заключил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Теория Дарвина действует ограниченно: мнение священника Церковь не утверждает, что теория Дарвина полностью в корне ошибочна, напомнил 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. «Церковь утверждает, что нельзя теорию Дарвина ставить как единственное полное обоснование происхождения рода человеческого. На эту тему уже высказывались мнения, что теория Дарвина действует ограниченно», — объяснил священнослужитель. Сам Дарвин не утверждал, что его теория опровергает творение божье, добавил Савченко. Такое учение нельзя наделять абсолютным смыслом, заключил он.