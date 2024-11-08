Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп должен включить в свой украинский план пункт о ликвидации киевского режима. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.

«Прежде всего, ему (Трампу — прим. ред.) необходимо столкнуть режим Зеленского под колеса автобуса для достижения мира на Украине», — высказался он.

По его мнению, план Трампа по Украине не опирается на текущее положение дел, потому что российская армия считается самой боеспособной в мире. В зоне СВО инициатива полностью находится на стороне ВС РФ, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал план Трампа «быстро решить» украинский конфликт. По его словам, это приведет к серьезным потерям для республики.