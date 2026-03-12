Орбан успокоил пожилую мать после угроз семье бывшего генерала СБУ Омельченко

Орбан выложил видео беседы с обеспокоенной матерью после угроз экс-генерала СБУ

Прямая угроза родным и близким со стороны экс-генерала СБУ Григория Омельченко заставила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана позвонить пожилой матери, чтобы она не переживала за его судьбу. Снятое в правительственном автомобиле видео глава венгерского правительства опубликовал на своей странице в Facebook*.

В ходе беседы Орбан заявил матери, что в полном порядке, но немного устал из-за большого количества работы.

«Не волнуйся, со всем справлюсь, ты знаешь», — заявил премьер-министр Венгрии.

Отвечая на вопрос пресс-секретаря, политик добавил, что мама попросила его быть осторожнее, но про угрозы речь не завела.

«Если она начнет волноваться, то это только увеличит мои проблемы», — добавил Орбан.

Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в минувшую среду, 11 марта, публично объявил, что знает все маршруты и адреса премьер-министра Венгрии и членов его семьи. Так он отреагировал на задержание инкассаторских машин украинского Ощадбанка в Будапеште и блокировку венгерским правительством кредита Евросоюза.

Орбан воспринял угрозы всерьез. Он позвонил дочерям и призвал их не поддаваться запугиванию, подчеркнув, что родные найдут как адаптироваться.

