Орбан раскрыл детали подготовки встречи с Путиным

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву подготовил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, который действовал в условиях полной секретности. Об этом глава венгерского правительства рассказал швейцарскому изданию Die Weltwoche .

Политик пояснил, что направил руководителю внешнеполитического ведомства секретное послание, когда находился в Киеве на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Орбан добавил, что встречу готовили в обстановке полной тайны из-за «больших парней», которые следят за всеми коммуникациями.

По словам венгерского премьера, журналисты узнали о его предстоящем визите после того, как правительственный самолет попросил разрешения у властей Польши на заход в воздушное пространство страны.

Политик признался, что рассматривает свою мирную миссию по решению украинского конфликта, как христианскую обязанность. Он добавил, что не боится никаких политических последствий за свои переговоры с Путиным, которые вызвали критику в Евросоюзе.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана прошли в Кремле в минувшую пятницу, 5 июля.

С жесткой критикой Орбана после выступил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он заявил, что поведение венгерского премьера подорвало выстроенную стратегию Евросоюза. По его словам, любые переговоры по достижению мира могут идти только при участии Украины.