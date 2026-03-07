Орбан призвал Зеленского немедленно прекратить угрожать Венгрии
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует угрожать Венгрии. Об этом в соцсети X заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он прокомментировал слова Зеленского в свой адрес.
«Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь», — подчеркнул политик в видеообращении.
Премьер также потребовал, чтобы Украина возобновила транзит российского топлива по нефтепроводу «Дружба» и перестала шантажировать европейские страны.
Ранее Зеленский сообщил, что может передать боевикам ВСУ адрес Орбана, чтобы те с ним поговорили. Выпад украинского лидера раскритиковали в Еврокомиссии.
Также с осуждением угроз выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он попросил Евросоюз дистанцироваться от подобных заявлений и назвал поведение Зеленского переходом всех красных линий.