Орбан призвал Зеленского немедленно прекратить угрожать Венгрии

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует угрожать Венгрии. Об этом в соцсети X заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он прокомментировал слова Зеленского в свой адрес.

«Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь», — подчеркнул политик в видеообращении.

Премьер также потребовал, чтобы Украина возобновила транзит российского топлива по нефтепроводу «Дружба» и перестала шантажировать европейские страны.

Ранее Зеленский сообщил, что может передать боевикам ВСУ адрес Орбана, чтобы те с ним поговорили. Выпад украинского лидера раскритиковали в Еврокомиссии.

Также с осуждением угроз выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он попросил Евросоюз дистанцироваться от подобных заявлений и назвал поведение Зеленского переходом всех красных линий.