Фицо призвал не потакать капризам Зеленского

Странам Евросоюза следует дистанцироваться от шантажистских требований украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Facebook* заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он обратил внимание, что угрозы лидера Украины в адрес венгерского премьера Виктора Орбана перешли все красные линии.

«Недопустимо, чтобы <…> Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает. Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит», — подчеркнул Фицо.

По его словам, из-за решения украинского руководства о приостановке транзита газа Словакия теряет по 500 миллионов евро в год. Премьер добавил, что Зеленский обманывает ЕС, когда говорит о повреждении нефтепровода.

Ранее украинский лидер сообщил, что может передать адрес Орбана боевиком ВСУ. Угрозы в адрес политика возмутили министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он выразил недоумение, почему Зеленским восхищаются в ЕС.