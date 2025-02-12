Орбан призвал отменить санкции против России в сфере энергетики

Санкции против России в сфере энергетики необходимо отменить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште.

«Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», — подчеркнул он.

Орбан назвал энергетическую политику Евросоюза провальной и подчеркнул, что важнейшие ее последствия еще впереди.

Ранее венгерский премьер в интервью рассказал, что чувствовал себя паршивой овцой из-за регулярного давления со стороны США и ЕС. По его словам, ситуация начала меняться после прихода к власти Дональда Трампа.

В конце января Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции только после того, как Еврокомиссия пообещала ей добиться от Украины возобновить транзит российского газа.