Орбан заявил, что Венгрия была паршивой овцой для Запада

США и ЕС постоянно давили на Венгрию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в беседе с Neue Zürcher Zeitung .

«Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада», — сказал он.

По мнению Орбана, демократы ненавидели Венгрию из-за иных взглядов на миграцию, гендер и украинский кризис. После прихода к власти нового президента Дональда Трампа, ситуация изменилась. Премьер страны выразил надежду на расширение сотрудничества между странами.

Еще политик указал на слабость ЕС. По его мнению, союз не сможет решить ситуацию на Украине своими силами. При этом Россия не представляет угрозы для Венгрии. С этой страной всегда можно договориться, в отличие от ЕС, с которым нельзя найти общий язык.

Ранее премьер Польши Дональд Туск пригрозил венгерскому коллеге последствиями в случае блокировки антироссийских санкций. Он отметил, что если Орбан так поступит, значит он «играет в команде президента России Владимира Путина».