Орбан призвал фон дер Ляйен покинуть пост главы Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова в социальной сети X привел госсекретарь по международным коммуникациям венгерского правительства Золтан Ковач.

Орбан объяснил требование милитаристскими взглядами фон дер Ляйен.

«Фон дер Ляйен должна уйти. Ожесточенные дебаты, огромные вызовы. Хотим мы этого или нет, но перемены грядут», — заявил он.

Орбан обратил внимание, что на фоне ситуации с беспилотниками в Польше фон дер Ляйен выступила с «резкой политической провоенной речью». При этом фракция «Патриоты Европы» уже инициировала вотум недоверия в отношении главы Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что 74 депутата Европарламента проголосовали за вотум недоверия фон дер Ляйен. Депутат Леонид Слуцкий также уличил главу ЕК в оправдывании бездарной политики перекладыванием вины на российские СМИ.