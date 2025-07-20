Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перекладывает вину на российские СМИ, связывая дискуссии о своей отставке с их действиями. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, голосование по вотуму недоверия дер Ляйен продемонстрировало реальное отношение к линии «прогнившей евробюрократии», проводимой в угоду собственных интересов.

«Фон дер Ляйен продолжает искать „внешних врагов“ для оправдания бездарной политики. Ни стыда, ни принципов у евроэлиты нет нисколько. Именно поэтому они продолжают пытаться вести чужими руками схватку с Россией „до последнего украинца“, не заботясь о том, что разделяют два братских народа и играют тысячами жизней. И фон дер Ляйен, и Мерца, и Макрона, и всех их приспешников ждет суровый суд истории», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее стало известно, что за вотум недоверия фон дер Ляйен проголосовали 74 депутата Европарламента. Позднее немецкое издание Der Spiegel сообщил, что эксперты финансируемой в том числе МИД Великобритании НКО обвинили российские СМИ во влиянии на дискуссии об уходе главы Еврокомиссии с поста.