Орбан: «Дружба» возобновит работу после нашей победы на выборах в Венгрии

Украина возобновит работу нефтепровода «Дружба» после победы национальных сил на выборах в Венгрии. Об этом на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Убежден, что после победы на выборах в Венгрии у украинцев не останется выбора, кроме как возобновить работу нефтепровода „Дружба“ и отказаться от нефтяной блокады», — сказал он.

Орбан добавил, что возобновление работы нефтепровода вернет экономику Венгрии к нормальному состоянию.

Республика 18 февраля остановила поставки дизельного топлива Украине, а затем заблокировала предоставление кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза до возобновления транзита нефти из России. Глава МИД республики Петер Сийярто отмечал, что Украина не возобновляет прокачку углеводородов по политическим причинам.

Ранее в Европарламенте не исключили лишение Венгрии права голоса в ЕС в случае победы Орбана на выборах.