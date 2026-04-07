Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС после парламентских выборов, если на них победит нынешний премьер-министр Виктор Орбан. Об этом газете «Известия» заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери.

По его словам, такой сценарий могут реализовать в случае сохранения нынешнего политического курса Будапешта после голосования 12 апреля. Европейцы уже приступили к созданию такого плана.

«Скорее всего, право голоса Венгрии будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита. У меня нет точных временных рамок, но, скорее всего, это произойдет очень скоро после выборов», — сказал он.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина пытается вмешиваться в предвыборную кампанию в стране, чтобы способствовать приходу к власти оппозиционного правительства во главе с лидером партии «Тиса». В Будапеште также заявляли, что такой кабинет поддержал бы выделение средств Киеву и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Венгрию оказывают давление с целью ограничения ее суверенитета. Для этого используют различные методы, включая вмешательство в политику, экономическое давление и создание препятствий в доступе к энергоресурсам.