Венгрия не поддержит 20-й пакет санкций против России

На встречах глав МИД и Минэнерго стран Евросоюза Венгрия заявит, что 20-й пакет санкций против России и кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будут одобрены, пока не возобновится поставка нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщил ТАСС .

«Они будут требовать, чтобы мы одобрили „военный кредит“ Украине в размере 90 миллиардов евро, проголосовали за 20-й пакет санкций и позволили продолжить переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако наша позиция ясна, и сегодня мы не поддадимся давлению и не согласимся с этими требованиями», — сказал Сийярто.

Венгерское правительство считает важным восстановить нефтепровод, так как его работа критически значима для энергетической безопасности страны.

Сийярто подчеркнул, что вступление Украины в ЕС пока исключено, а обсуждение 20-го пакета санкций и кредита возможно только при условии возобновления поставок нефти и гарантий их постоянства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка поставок нефти по «Дружбе» навредила не только Словакии и Венгрии, но и всему Евросоюзу. На фоне конфликта на Ближнем Востоке трубопровод мог стать альтернативой для поставок нефти в Европу.