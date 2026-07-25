Во время выступления с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на русском языке процитировал название романа Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома. Или: что делать?» — добавил он последнюю фразу по-русски.

Политик заявил, что после смены власти ситуация изменилась. По его словам, жизнь в Венгрии теперь определяют из Брюсселя, Калифорнии и Польши.

Орбан также высказался о сторонниках партии «Тиса». Он отметил, что они живут в экономической эйфории и ошибочно принимают желаемое за действительное.

Ранее в Венгрии допустили возвращение Орбана к власти в случае провала нынешнего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и его радикальных преобразований.