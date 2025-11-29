Орбан оценил итоги переговоров с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остался доволен переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — отметил венгерский премьер.

Переговоры в Кремле длились четыре часа. За это время стороны успели обсудить наиболее животрепещущие вопросы, а частности, импорт российских энергоресурсов в Венгрию. Орбан ранее «выторговал» у США исключение из санкций против России. Визитом в Москву венгерский лидер закрепил договоренности о поставках ресурсов, которые обеспечат энергетическую безопасность страны.

После переговоров в Кремле Орбан посетил московский ресторан «Живаго». Журналисты посчитали, что на обед венгерский премьер потратил около 4,5 тысячи рублей. Орбан заказал блины с красной икрой, соленья, борщ и пельмени. В ресторане делегация провела около двух часов.