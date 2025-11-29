Орбан посетил московский ресторан после встречи с Путиным

После переговоров в Кремле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с большой делегацией посетил столичный ресторан «Живаго». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным пресс-службы ресторана, столы были забронированы заранее на 15:00, но гости прибыли чуть позже. В «Живаго» Орбан с делегацией провел около двух часов.

Изучив меню ресторана, агентство выяснило стоимость обеда Орбана. Красная икра стоит 1800 рублей, блины к ней — 220 рублей. Сало в шелухе обошлось в 690 рублей, соленья — 380 рублей. Сибирские пельмени стоили 720 рублей, а борщ — 650 рублей. Согласно подсчетам, обед обошелся Орбану в 4460 рублей.

Встреча Виктора Орбана и президента России Владимира Путина продлилась четыре часа. В ходе переговоров лидеры обсудили возможность проведения саммита России и США в Будапеште.