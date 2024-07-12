Орбан не стал говорить Путину о запланированной с Трампом встрече

Песков: Орбан не сообщал Путину о планах встретиться с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным не упоминал, что планирует встретиться во Флориде с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он ответил на вопросы журналистов и подчеркнул, что Орбан не передавал Трампу никаких сообщений от российского лидера: ни письменных, ни устных.

«Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах», — добавил Песков.

Венгерский премьер встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго и обсудил с ним ряд вопросов. После переговоров Орбан заявил, что кандидат в президенты от республиканцев в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в прессе появились новости о том, что премьер Венгрии направил лидерам Евросоюза письмо об итогах его встречи с президентом России. В Кремле прокомментировали эту информацию и отметили, что ничего не знают об этом документе.