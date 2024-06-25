Орбан не стал блокировать вступление Украины в Евросоюз

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан негативно высказался о переговорах по вступлению Украины в Евросоюз, однако отказался препятствовать процессу. Об этом сообщило агентство Tagesschau .

«Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — процитировало премьера издание.

Он назвал вступление Украины в Евросоюз политически мотивированным процессом. Орбан призвал задуматься о последствиях принятия в ЕС государства, которое находится в «состоянии войны» и не имеет определенных границ.

Недавно он заявлял о новой военной миссии НАТО на Украине. Однако Орбан заверил, что венгерская сторона не примет в ней никакого участия — ни оружием, ни деньгами, ни солдатами. Также премьер говорил о возможном появлении военных баз Североатлантического альянса в Словакии, Румынии и Польше. Он отметил, что блок НАТО планирует создать их в этих странах для координации поставок оружия на Украину.