Орбан раскрыл, где НАТО задумали создать базы для поставок оружия на Украину

Орбан: НАТО создаст в Польше, Румынии и Словакии базы для поставок на Украину

В Польше, Румынии и Словакии могут появиться военные базы НАТО. Альянс создаст их для координации поставок оружия на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth .

По словам политика, Североатлантический альянс решил создать «украинскую миссию» в европейских странах. Орбан заявил, что Запад построит три военные базы для контроля над снабжением.

«НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда будут передавать оружие Украине», — сказал он.

Премьер допустил, что их откроют в соседних с Украиной странах — в Польше, Словакии и Румынии. Орбан предупредил, что это опасно, ведь в таком случае базы станут военной целью.

Получив западную технику, украинские военные не сумеют реализовать весь ее потенциал, предупредил специалист Портсмутского университета Мэтью Пауэлл. Он заявил, что из-за слишком дорогого обслуживания ее станут беречь, а не использовать на поле боя.