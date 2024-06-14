Орбан раскрыл, где НАТО задумали создать базы для поставок оружия на Украину

Орбан: НАТО создаст в Польше, Румынии и Словакии базы для поставок на Украину

Attila Volgyi/XinHua/globallookpress
Фото: Attila Volgyi/XinHua/globallookpress

В Польше, Румынии и Словакии могут появиться военные базы НАТО. Альянс создаст их для координации поставок оружия на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По словам политика, Североатлантический альянс решил создать «украинскую миссию» в европейских странах. Орбан заявил, что Запад построит три военные базы для контроля над снабжением.

«НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда будут передавать оружие Украине», — сказал он.

Премьер допустил, что их откроют в соседних с Украиной странах — в Польше, Словакии и Румынии. Орбан предупредил, что это опасно, ведь в таком случае базы станут военной целью.

Получив западную технику, украинские военные не сумеют реализовать весь ее потенциал, предупредил специалист Портсмутского университета Мэтью Пауэлл. Он заявил, что из-за слишком дорогого обслуживания ее станут беречь, а не использовать на поле боя.

Трудности перевода. Как не потерять деньги в киргизских банках после санкций США

«Началось веселье». Жителей «Новых Ватутинок» закошмарил бегающий голым сосед

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте