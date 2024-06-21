«Европейский поезд едет в сторону войны». Орбан заявил о миссии НАТО на Украине

Премьер Орбан заявил о военной миссии НАТО на Украине, но без участия Венгрии

НАТО начнет военную миссию на Украине, заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер Виктор Орбан. При этом он подчеркнул, что Венгрия не будет принимать в ней никакого участия.

«Европейский поезд едет в сторону войны», — указал Орбан, заметив, что венгры в этом составе не окажутся.

По словам политика, он смог договориться с генсеком Североатлантического альянса о том, что Венгрия «сойдет с поезда».

«Минимальной цели мы достигли. <…> У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», — пояснил премьер.

При этом, продолжая метафору с поездом, Орбан указал, что убедить машиниста оставить движение не вышло. Остановить движение состава сможет, по его оценке, только бывший президент США Дональд Трамп при условии победы на выборах в ноябре.

Ранее премьер Венгрии заявил о возможном появлении военных баз НАТО в Словакии, Румынии и Польше. По его словам, альянс создаст их для координации поставок оружия на Украину.