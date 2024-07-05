Орбан назвал главную задачу председательства Венгрии в ЕС

Орбан: борьба за мир станет главной задачей председательства Венгрии в ЕС

Главной задачей председательства Венгрии в Евросоюзе в ближайшие шесть месяцев станет борьба за мир. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Главной задачей в предстоящие полгода нашего европейского председательства будет борьба за мир», — сказал он.

Переговоры Путина и Орбана прошли ранее 5 июля. Российский лидер отмечал, что страны не оставляют ведение результативного диалога, несмотря на непростую геополитическую обстановку. Он отметил, что Россия и Венгрия продолжают работу над атомной станцией «Пакш» и развивают проект в сфере энергетики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что высоко ценит линию Орбана и попытки сопоставить позиции России и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отмечал, что Орбан не передавал Путину никаких посланий от Зеленского.