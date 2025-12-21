Украину способно укрепить только завершение конфликта с Россией. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, сейчас боевые действия ослабляют украинцев день ото дня.

«Мир — единственное, что может укрепить Украину. Любой, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира. И хотеть прямо сейчас», — подчеркнул Орбан.

Владимир Зеленский заявлял, что соглашения по урегулированию конфликта может в итоге и не быть. Он отмечал, что необходимо реальное завершение боевых действий, а не только не бумаге.

Президент России Владимир Путин напомнил, что для завершения конфликта на Украине необходимо устранение его первопричин, чтобы он не повторился в будущем. Глава государства отмечал, что любая страна вправе выбрать способ защиты для себя, но никому не должна угрожать, в том числе России.