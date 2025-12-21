Зеленский допустил, что соглашения по Украине не будет

Зеленский: соглашения по урегулированию конфликта на Украине может и не быть

Соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и его может не быть. Такое заявление сделал глава республики Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Глава киевского режима провел встречу с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в украинской столице. После этого они пообщались с журналистами.

«Соглашения сегодня нет. Его может не быть. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда боевые действия остановлены», — сказал глава республики.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров сообщил, что в Майами завершилась встреча делегации Украины с представителями США и Европы. Он отметил, что участники переговоров достигли определенных договоренностей о дальнейших шагах.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп прилетел во Флориду для участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Туда же направился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.