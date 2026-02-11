«Мы не против». Орбан сделал заявление о членстве Украины в ЕС

Орбан: Украине нужно партнерство с ЕС, а не членство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует делать ставку на долгосрочное сотрудничество с Украиной, а не на ее вступление в объединение. Об этом он написал в соцсети X .

«Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор», — написал премьер.

На этой неделе в Евросоюзе обсудили план из пяти пунктов, который предусматривает предоставление Украине частичного членства в блоке уже к 2027 году. Европейские чиновники предположили, что такой шаг даст Украине время завершить преобразования и снизит риск ослабления поддержки Киева со стороны западных партнеров.