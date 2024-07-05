Орбан и Путин обсудили путь к миру на Украине

Орбан: переговоры с Путиным провели тогда, когда Европе нужен мир

Во время визита в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсуждал с президентом России Владимиром Путиным способы достижения мира на Украине в тот момент, когда он нужен Европе. Об этом Орбан заявил на брифинге по итогам переговоров с российским лидером.

«Особенность этой встрече придало и то, что она проводится <...> в тот момент, когда Европе очень нужен мир», — сказал он.

Путин, в свою очередь, отметил, что состоялся «прямой и честный обмен мнениями» по актуальной международной повестке, в том числе и по кризису на Украине.

Переговоры Орбана и Путина в Москве прошли в пятницу, 5 июля. После их завершения премьер назвал главной задачей председательства Венгрии в ближайшие полгода в Евросоюзе достижение мира.

Орбан заявил, что конфликт на Украине уже начал оказывать влияние на экономику Европы. Он добавил, что европейские страны развивались лучше всего в мирное время.