«Оракула нужно призвать». Ульянов иронично высказался о заявлениях США по ядерным испытаниям

Чтобы понять заявления США о подготовке ядерных испытаний, стоит обратиться за помощью к дельфийскому оракулу. Такое ироничное заявление сделал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Тут уже дельфийского оракула нужно призвать, наверное, на помощь. Наверное, дело в том, что американцы, вернее, президент (Трамп — прим. ред.) выступил экспромтом, без подготовки, закрутил интригу. И теперь сами американцы не знают, как из этой ситуации выходить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Ульянова, США могут не придать ситуации большого значения, но также возможно, что Вашингтон решится на полноценные ядерные испытания.

Тридцатого октября президент США Дональд Трамп объявил о своем решении начать испытания ядерного оружия наравне с другими странами, которые якобы проводят подобные программы. В социальной сети Truth Social он подчеркнул, что этот процесс начнется сразу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не получила от США каких-либо разъяснений по вопросу проведения ядерных испытаний. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва будет действовать зеркально в случае, если другие государства возобновят ядерные испытания.