В Кремле напомнили слова Путина о ядерных испытаниях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва будет действовать зеркально в случае, если другие государства возобновят ядерные испытания. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Как говорил наш президент, уже неоднократно он повторял, в этом случае Российская Федерация будет действовать соответственно», — заявил он.

Как пишет The Washington Post, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона испытать средства доставки ядерного оружия. Он назвал поручение американского президента Дональда Трампа оправданным с учетом продолжающихся испытаний, проводимых противниками США.

В октябре глава Белого дома объявил о намерении начать испытания ядерного оружия, но не уточнил, идет ли речь о подземных ядерных взрывах или только о проверке систем доставки. Позже министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что испытания не будут включать ядерные взрывы.

Трамп ранее заявлял, что не хочет, чтобы США оставались единственной страной, которая не проводит испытания, утверждая, что аналогичные работы ведут Россия и Китай. После этого он распорядился начать тестирования «на равной основе». Заявление последовало вскоре после того, как Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но даст зеркальный ответ, если такой шаг предпримет другая страна.