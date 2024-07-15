Опыт России поможет Китаю бороться с американским оружием. В США этого боятся

Reuters: в США испугались, что Россия научит КНР борьбе с американским оружием

У советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана потребовали раскрыть сведения о возможной передаче Россией Китаю данных по борьбе с американским оружием. Об этом со ссылкой на письмо американских конгрессменов сообщило агентство Reuters .

«Двухпартийный комитет конгресса США призвал Белый дом раскрыть подробности того, делилась ли Россия с Китаем информацией, как победить американское оружие, используемое на поле боя на Украине», — привели журналисты содержание письма.

В своем обращении конгрессмены, по данным агентства, призвали Салливана учитывать вероятность того, что Китай сумеет адаптироваться к противодействию американскому оружию вслед за Россией. В письме уточнили, что вопрос в том числе касается средств радиоэлектронной борьбы.

Российская сторона неоднократно указывала, что поставки ВСУ вооружений только затягивают конфликт и мешают его урегулированию. В МИД назвали любые содержащие вооружение для Украины грузы законной целью для ВС РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров не раз отмечал, что и США, и НАТО участвуют в конфликте напрямую, поскольку не только вооружают украинскую армию, но и подготавливают кадры на территории европейских стран.

В Пентагоне признали, что российские военные успешно поражают западное вооружение, которое ВСУ перестают использовать из-за потери эффективности.