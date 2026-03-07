Опубликовано фото 119 детей, погибших при ударе по школе для девочек в Иране

Агентство Tasnim опубликовало фотографии детей, которые погибли при американо-израильском ударе по школе в Минабе. Это 119 портретов.

«Все погибшие ученики школы в одном кадре», — подписали журналисты.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге страны. Большинство погибших — ученицы до 11 лет.

Специальные докладчики и мандатарии Совета ООН по правам человека назвали атаку «военным преступлением».

«Не существует никаких оправданий убийству девочек в школьных классах», — говорится в документе.

В результате ударов США и Израиля погибли более тысячи граждан Ирана, почти треть убитых — дети. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская и израильская стороны творят произвол на Ближнем Востоке.