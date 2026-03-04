Захарова заявила, что США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке и грубо нарушают нормы международного права. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Своими безответственными и безрассудными действиями Вашингтон и Тель-Авив — я позволю себе это, наверное, не столь международно-правовое выражение, но четко определяющее происходящее, — творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что международное сообщество должно дать происходящему объективную и бескомпромиссную оценку.

Разговоры о так называемой иранской угрозе на протяжении многих лет использовались как предлог. За этим скрывался план по насильственной смене власти в Иране — суверенном государстве и члене ООН.

Представитель МИД назвала циничными призывы западных стран к иранцам «брать власть в свои руки».

В эфире радио Sputnik Захарова заявляла, что мировые СМИ практически не освещают гибель иранских школьниц.