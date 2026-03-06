Почти треть погибших от ударов США и Израиля в Иране составили дети

В результате ударов США и Израиля погибли более тысячи граждан Ирана, почти треть убитых — дети. Об этом на брифинге заявила официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани, ее процитировал телеканал SNN .

«30% наших погибших — дети», — подчеркнула она.

Ранее чиновники американской администрации отчитались перед конгрессменами, что США ударили по району города Минаб, где находилась школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Доклад зачитали на закрытых брифингах. Представители Белого дома подтвердили, что ракету выпустил не Израиль.

В The New York Times предположили, что американская армия целилась не в школу, а в расположенную рядом военно-морскую базу.