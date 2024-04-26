Эксклюзив 26 апреля 2024, 22:53 Опция — переехать в любую страну ЕС. Украинцев с просроченными паспортами не выгонят из Европы Эксперт Кисляков: массового возвращения украинцев на родину ждать не стоит РИА «Новости»

Читать 360 в

В Германии решили не выдворять украинских беженцев с просроченными паспортами: им разрешат остаться в стране с действующей версией документа. Член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой допустил, что другие европейские страны могут пойти по такому же пути.

«У Чехии, Австрии, Германии, например, позиция достаточно принципиальная», — заметил он.

Реклама

Кисляков напомнил, что немцы еще в конце прошлого года говорили о невозможности заставлять жителей других стран против воли идти служить в вооруженные силы.

«Поэтому они будут придерживаться такой политики, что украинцев даже с просроченными документами не станут депортировать. Думаю, многие страны ЕС могут последовать такому же примеру. И у украинцев будет опция переехать в другую страну в рамках Евросоюза», — предположил специалист.

Собеседник 360.ru заметил, что вряд ли стоит ждать приток желающих защищать родину на Украине. Некоторые из граждан этой страны давно — еще до спецоперации — работали и жили в Европе и, скорее всего, не хотят возвращаться.

«Тем более — сражаться в рядах ВСУ. Поэтому, думаю, массового притока действительно не будет, а если и будет, то минимальный, ограниченный», — сказал Кисляков.

По его мнению, на Украину приедут только те, кто остался без каких-либо других вариантов.