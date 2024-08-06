Оппозиционеров в Венесуэле накажут за непризнание победы Мадуро

Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против лидеров оппозиции

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Лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо и кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса обвинили в подстрекательстве к беспорядкам из-за непризнания результатов выборов. Генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб объявил о начале расследования, сообщило агентство Associated Press.

«[Оппозиционеры] ложно объявили победителем президентских выборов другого человека, нежели тот, который был объявлен Национальным избирательным советом. <…> [Мачадо и Гонсалес] подстрекали полицейских и военных к неподчинению законам», — сказал он.

Сааб заявил, что они распространяли ложную информацию с целью запугивания и заговора, занимались узурпацией полномочий и совершали другие уголовно наказуемые преступления. Генпрокуратура начала расследование в отношении оппозиционеров.

Глава надзорного ведомства выступил через несколько часов после того, как Мачадо и Гонсалес призвали победившего на президентских выборах Николаса Мадуро прекратить репрессии против демонстрантов, а военных — не поддерживать его.

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