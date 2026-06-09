Оппозиция Армении может оспорить итоги выборов в Конституционном суде

Политические силы Армении, несогласные с результатами выборов, имеют право оспорить их в Конституционном суде 19 июня, заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Овакимян напомнил, что окончательные итоги голосования по закону подводятся ровно через 7 дней, то есть 14 июня. В течение недели ЦИК будет рассматривать жалобы и пересчитывать голоса.

Обжаловать результаты можно будет 19 июня, далее все будет зависеть от решения суда.

Глава ЦИК подчеркнул, что новый парламент сформируют независимо от того, примут ли оппозиционеры мандаты.

По предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов, блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,28%, альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,93%.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы проходили при вмешательстве Запада, а оппозиционеры подвергались гонениям.