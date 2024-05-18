Операцию Израиля в Рафахе по запросу Алжира и Словении обсудят в Совбезе ООН | 360°

Мир 18 мая 2024, 08:01 Операцию Израиля в Рафахе по запросу Алжира и Словении обсудят в Совбезе ООН Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе на 20 мая Loey Felipe/UN Photo / Global Look Press

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Алжир и Словения обратились к ООН с требованием провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания рассказал, что заседание назначили на 20 мая. Главной темой встречи станет ситуация в Рафахе, который находится на южной границе палестинского анклава с Египтом.

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«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах», — отметил собеседник агентства.

Ранее израильские военные обстреляли Рафах после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы заявили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах. По данным ООН, в сектор Газа практически прекратили поставлять топливо. Больше всего от его дефицита пострадал юг анклава. Заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак назвал ситуацию с топливом критической.