Операция «Зебра». Орбан попросил у зоопарка необычного питомца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на слухи о наличии у себя сафари-парка решил по-настоящему взять зебру на содержание. Обращение к Будапештскому зоопарку он опубликовал в Facebook*.

Сначала политик показал запрос на официальном бланке, в котором попросил зоопарк и ботанический сад выделить ему зебру. Орбан объявил о продолжении операции «Зебра» и в другом посте опубликовал фото себя рядом с дорожной разметкой.

«Моя первая зебра. Я уже веду переговоры с зоопарком по поводу второй», — заявил глава правительства.

Председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр запустил фейк о том, что Орбан якобы содержит полный зебр сафари-парк. На это директор по коммуникациям партии «Фидес» Тамаш Менцер ответил, что данные премьер-министра о доходах в течение 35 лет публиковались в общем доступе.

Ранее Орбан обвинил западных звезд в проплаченных поездках на Украину. Он заявил, что они получали миллионы долларов от USAID.

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