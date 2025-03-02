Орбан: знаменитости ездили на Украину за миллионы долларов и евро

Звезды мирового масштаба ездили на Украину не безвозмездно — за сочувствие стране им платили миллионы долларов и евро. Об этом в эфире телеканала TV2 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил о скандале с Агентством США по международному развитию (USAID), которое занималось продвижением американских интересов.

«Они (знаменитости. — прим. ред.) не от души и из сочувствия к украинцам делали это, а получали миллионы евро или долларов», — подчеркнул венгерский премьер.

Он назвал ситуацию с USAID коррупционным скандалом и добавил, что Украину за деньги поддерживали не только звезды, но и журналисты, а также неправительственные организации. По мнению Орбана, они продвигали не свое мнение и «такое влияние на жизнь другой страны неприемлемо».

Ранее журнал The Federalist сообщил, что USAID под видом программ экономической помощи направило Украине более двух миллионов долларов. Деньги шли на производство солений, мясных деликатесов, кондитерских изделий и дизайнерских ковров.