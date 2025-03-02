Западные знаменитости приезжали в Киев и выражали под камерами «сочувствие» только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала TV2 .

«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это — что вообще могло бы случиться — а получали за это миллионы евро или долларов», — сказал премьер-министр.

Орбан добавил, что он в политике уже 40 лет. Ему неизвестно, крупнейший ли это на Западе коррупционный скандал в истории, но сам он такому очевидцем не был.

Журналисты и неправительственные организации за деньги продвигали определенные нарративы, влияя на жизнь в другой стране. Орбан подчеркнул, что такое поведение неприемлемо.

Он отметил, что через USAID по всему миру распределяли миллиарды долларов, полученные из бюджета США по надуманным причинам, чтобы продвигать нужные американцам «духовность, программу и конкретные интересы». По его словам, Венгрия не позволит так с ней обращаться, а венгры сами будут решать, кому и во что им верить.

В 2022 году голливудская звезда Анджелина Джоли посещала Львов, посетила бомбоубежище и встретилась с беженцами.