Трамп: операция в Венесуэле показала, что у США самая грозная военная сила

Операция в Венесуэле продемонстрировала, что США обладают величайшей военной мощью на планете. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями.

«Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля», — сказал Трамп.

США нанесли массированный удар по Венесуэле 3 января. Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом за «наркотерроризм» и угрозу национальной безопасности. На заседании суда в Нью-Йорке Мадуро и Флорес отвергли обвинения.

Ранее Госдепартамент США опубликовал предупреждение на русском языке. В сообщении был использован лозунг: «Не играйте в игры с президентом Трампом». Постер как раз был посвящен похищению президента Венесуэлы американскими военными.

Трамп назвал Мадуро «жестоким парнем» и обвинил его в убийстве миллионов людей. Он добавил, что во время операции в Венесуэле погибло много кубинских солдат.